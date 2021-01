EMEL vai acelerar investimento na rede de bicicletas partilhadas GIRA

Motor24 04 Janeiro, 2021 • 17:46 Partilhar este artigo Facebook

A EMEL (Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa) é um dos principais atores da mobilidade na capital portuguesa, dado que para além de gerir uma mancha enorme de estacionamentos, também tem apostado nos últimos anos em meios de deslocação suave.

Considerando a assinatura do Pacto de Mobilidade Empresarial, no final de 2019, com o compromisso de contribuir para uma Lisboa cada vez mais sustentável, a EMEL entende que "o trabalho resiliente e o investimento responsável que fez durante este ano que termina (mesmo em contexto de grandes dificuldades originadas pela pandemia por COVID-19) para uma mobilidade mais sustentável na cidade de Lisboa, têm, não só gerado mais confiança por parte dos seus residentes e das suas residentes, que beneficiam de melhor qualidade de vida e maior segurança, mas, sobretudo, colaborado para um melhor ambiente, uma maior sustentabilidade urbana".

O que 2020 trouxe e o que 2021 trará?

Ao longo do ano 2020, a EMEL indica ter acrescentado 14 km à rede de ciclovias, "complementando uma malha urbana que, muitas vezes, não se interligava, para promover uma mobilidade ativa e saudável em Lisboa".

A empresa sublinha ainda o investimento na rede de bicicletas partilhas GIRA, com uma aposta clara em bicicletas elétricas, estando previstas mais 700 elétricas, até ao final do primeiro trimestre de 2021 (a somar às 600, elétricas e convencionais, já em operação), e em novas estações, estando prevista a instalação de mais 80 até ao verão (a somar às 84 já existentes).

De acordo com a EMEL, desde que começaram a servir a cidade, em 2017, as GIRA já rolaram em mais de 3,6 milhões de viagens e estima-se que tenham proporcionado uma poupança de emissões de GEE (Gases de Efeito de Estufa) para o ambiente superior a 300 ton CO2eq.

Operador de Pontos de Carregamento de Veículos Elétricos

"Consciente do serviço público que presta a Lisboa, e, mais uma vez focada em contribuir para a sustentabilidade ambiental da cidade, a EMEL constituiu-se Operadora de Pontos de Carregamento de Veículos Elétricos (OPC), em 2019, dispondo atualmente de 26 postos de carregamento (correspondendo a 52 tomadas) em cinco dos seus Parques de Estacionamento, e dois pontos na via pública (rápido e semirrápido)", destaca a empresa municipal.

Rede semafórica da cidade

Também a rede semafórica da cidade tem sido alvo de investimento por parte da empresa, que iniciou a sua modernização há um ano, um trabalho que, na perspetiva da EMEL, "se torna visível numa maior fluidez do tráfego urbano e potencia, também, uma redução de emissões de GEE". Recentemente, a EMEL começou o processo de implementação do Sistema Inteligente da Mobilidade de Lisboa (SIM.Lx), que irá permitir gerir o movimento automóvel de uma forma integrada e dinâmica, tornando-o mais eficiente e descongestionado.

