Esta casa sobre rodas tem terraço, muito luxo e carro incluído

Maior do que uma caravana, esta casa sobre rodas foi pensada para oferecer todos os confortos associados a uma habitação permanente, mas sem abdicar do sentimento de liberdade e aventura, permitindo aos seus proprietários mudarem o local de residência sempre que quiserem.

Construída por um jovem casal de americanos sobre a base rolante de um potente camião, o Volvo 780, com capacidade para rebocar mais de 36 toneladas, esta moradia móvel tem tudo o que é necessário para uma vida confortável na estrada, uma área habitável desafogada com 28 metros quadrados, que inclui uma divisão única que serve como cozinha (totalmente equipada), sala de refeições e escritórios, vários espaços para arrumação e dois sótãos: um para o quarto de casal e outro, mais pequeno, onde criaram uma requintada sala de estar.

Há também espaço para um chuveiro, e no exterior é possível montar um pátio. No telhado, um pequeno terraço para, por exemplo, desfrutar de românticos finais de tarde a dois, e vários painéis solares para viver sem qualquer dependência da rede pública, produzindo eletricidade para alimentar quatro módulos de bateria do Tesla Model S, o equivalente a dois Powerwalls da marca de Elon Musk, num total de 1.800 watts de potência.

