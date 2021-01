Esta rotunda vai ajudar o trânsito a fluir... debaixo de água

Motor24 20 Janeiro, 2021 • 13:47 Partilhar este artigo Facebook

Nas Ilhas Faroé fica a primeira rotunda construída debaixo das águas do Atlântico.

Este tipo de estruturas bem conhecidas dos portugueses, criadas para ligar vias diferentes de forma ordenada, fazendo fluir o trânsito de forma mais simples e segura, até já se encontram debaixo de água. A construção da primeira rotunda subaquática do mundo está terminada, pronta de abrir à circulação de veículos, ligando as 18 ilhas que formam o arquipélago das Ilhas Faroé. A estrutura está integrada no novo túnel com 11 quilómetros de distância que une por estrada as ilhas de Stremoy e Eysturoy.

Este túnel, com o nome Eysturoytunnelin, foi iniciado em 21 de febrero de 2017, e a conclusão da já famosa rotundo encerra as obras do projeto que permitirá aos automobilistas conduzirem desde a capital, Tórshavn (em Stremoy), a Runavik e Strendur (em Eysturoy) de forma bastante mais rápida: o trajeto foi encurtado de 55 para apenas 17 quilómetros e o tempo de viagem reduzido de cerca de uma hora para só 16 minutos.

