Estas foram as marcas de carros mais procuradas em 2020

Estudo estabelece o 'top' das marcas automóveis mais procuradas no mundo através dos motores de busca do Google.

A Toyota foi a marca de automóveis mais procuradas na Internet em 2020, de acordo com o estudo publicado pelo grupo de especialistas da "Compare the market", que analisou o histórico dos dados do Google para 158 países diferentes, comparando o volume médio de pesquisas de 21 fabricantes.

A fabricante japonesa foi a marca n.º1 nas buscas online em 55 países do mundo, à frente da BMW (34) e da Mercedes-Benz (15).

Ultrapassagem à BMW

A marca bávara foi a mais pesquisada de 2019, liderando em 74.6% do total de 158 países analisados, contra apenas 34 mercados (Portugal incluído) em 2020, o suficiente para garantir o segundo lugar do pódio.

Já a Toyota, de acordo com o mapa atual das marcas mais googladas, liderou as pesquisas em 34.8% dos países, duplicando praticamente o registo de 2019. Entre as explicações avançadas para esta subida, a "Compare the market" aponta um programa intenso de lançamentos de novos modelos que incluiu a chegada da nova geração Yaris e da sua versão desportiva GR, a versão revista e atualizada do Mirai, a expansão da gama Corolla e, mais recentemente, em dezembro, o citadino elétrico C+pod.

