Félix da Costa celebra título na Fórmula E ao volante do seu monolugar elétrico pelas ruas de Lisboa

Para celebrar a vitória inédita de um português na principal prova mundial de modelos 100% elétricos, a Fórmula 1, António Félix da Costa conduziu esta manhã o seu DS E-TENSE FE20 pelas ruas de Lisboa, cobrindo um percurso total de 20 km, que, à semelhança das realidades vividas em competição, decorreu no coração da cidade.

Tratou-se de uma oportunidade única para acompanhar de perto o monolugar que deu cartas ao longo de toda a temporada de Fórmula E. A marca DS Automobiles - que se tornou independente da Citroën há pouco tempo - promoveu este evento peculiar.

O evento inédito "promovido num contexto em que a mobilidade elétrica e sustentável assume um papel da maior relevância e que promove a própria cidade de Lisboa, sublinhando-se a importância da transição energética", indica a DS em comunicado.

Com início pelas 10h00, o percurso de cerca de 20 quilómetros levou o ​​​​​​​DS E - Tense FE 20 a percorrer várias zonas nobres da cidade, com partida junto ao Museus dos Coches (Belém), passando pela Avenida 24 de Julho, Praça do Comércio, Rua da Prata, Rossio, Restauradores.