Genesis usou 3.281 drones para chegar ao Guinness

A Genesis, a divisão de prestígio da marca Hyundai, assinalou a entrada no mercado Chinês em estilo, com um gigantesco bailado aéreo de luz e cor nos céus de Shanghai, e que culminou com a obtenção de um novo recorde do Guinness.

O espetáculo de apresentação do construtor coreano no maior mercado automóvel do mundo incluiu uma coreografia impressionante que juntou 3.281 drones luminosos numa manobra sincronizada que valeu a entrada direta no grande livro dos recordes.

A Genesis ultrapassou a Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology, que detinha o anterior máximo ao fazer voar 3.051 drones.

Em novembro de 2020, também a Volkswagen preparou espetáculo semelhante para assinalar o início da produção do elétrico ID.4 na China. O arranque da operação foi celebrado com pompa e circunstância e uma "performance" de dois mil aparelhos tripulados à distância.

