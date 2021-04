Global Mobi Awards PRIO: Dia de testes aos melhores da mobilidade em Portugal

Motor24 22 Abril, 2021 • 11:54 Partilhar este artigo Facebook

Durante dois dias o júri dos Global Mobi Awards teve oportunidade de tomar um último contacto com os veículos candidatos aos prémios para a mobilidade inteligente em Portugal.

A sessão de testes decorreu em Lisboa e permitiu ao júri fazer uma última avaliação aos 25 veículos a concurso nas categorias de Melhor Elétrico, Melhor Híbrido, Melhor Híbrido Plug-In e Melhor Veículo LEV. Características como inovação, alcance elétrico, rapidez e facilidade de carregamento, prestações, consumos, conforto e preço serão aquilatadas para encontrar a proposta mais homogénea em cada categoria e a que melhor traduz um avanço para a eletrificação da mobilidade.

Os Global Mobi Awards Prio são uma iniciativa das marcas de informação Dinheiro Vivo e Motor24 (do grupo Global Media) e contam com um júri alargado que inclui jornalistas em representação dos mais importantes orgãos de comunicação social nacionais, académicos e representantes de associações e empresas. Já na sua terceira edição, os Global Mobi Awards Prio visam distinguir as melhores práticas, projetos, produtos, tecnologias e ideias de mobilidade inteligente em Portugal.

Nesta edição, um total de 53 inscritos, o maior número de sempre, concorrem aos prémios Global Mobi Awards Prio, os mais importantes prémios para a mobilidade inteligente em Portugal. Além dos veículos e tecnologias há uma secção do prémio destinada a Cidades, Empresas e Organizações e Cidadania.

Este ano o público também é convidado a eleger o seu candidato preferido entre os que concorrem à categoria Melhor Carro Elétrico através de uma votação online que decorrerá entre os dias 12 e 28 de abril no endereço: https://globalmobiawards.motor24.pt/votacao/

Devido às restrições ditadas pela pandemia, este ano a cerimónia de entrega de prémios será digital e o anúncio dos vencedores decorrerá no dia 12 de maio em todas as plataformas do grupo Global Media.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt