Harley-Davidson de Elvis Presley vai a leilão

Durante a sua carreira como Rei do Rock "n" Roll, Elvis, fã confesso das criações do fabricante de Milwaukee, foi dono de várias Harley-Davidson, incluindo esta FLH 1200 de 1975, que conta uma história curiosa.

Em meados da década de 80, um vendedor da icónica marca americana, a sua filha e um dos mecânicos dos seus mecânicos reuniram com o advogado de Elvis Presley num hotel de Cleveland (Ohio). Durante meses receberam vários telefonemas por parte do homem que insistia que haveria muito interesse em adquirir esta moto, encontrada no interior de um dos quartos, junto à cama. Ali chegados finalmente, nesse mesmo quarto de hotel, em poucos minutos, o negócio ficou fechado.

Com toda a documentação necessária que comprova que a FLH 1200 pertenceu ao "Rei", incluindo a foto abaixo, com a sua sobrinha Billy Price à "pendura", o modelo esteve exposto no concessionário de Cleveland durante mais de 45 anos. E será proposta a leilão promovido pela GWS, no próximo dia 28 de novembro.

A Harley-Davidson ainda com o registo original no nome de Elvis Presley, mantida intacta desde que saiu da fábrica, conta com o motor bicilíndrico de 1.207 cc, refrigerado por ar, a debitar 58 CV de potência.

