Hyundai compra gigante da robótica Boston Dynamics por 920 milhões de euros

Motor 24 16 Dezembro, 2020 • 19:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O negócio foi confirmado pelo Grupo Hyundai e deve ficar concluído em junho de 2021, mantendo o Softbank, companhia japonesa de telecomunicações e internet, uma posição de 20% na empresa.

De acordo com os especialistas do Engadget, ao consórcio coreano interessarão as "múltiplas tecnologias chave para robôs de elevada performance equipados com perceção, navegação e inteligência artificial", que empregará nos seus automóveis autónomos, mas também os escritórios da Boston Dynamics, em Boston e Sillicon Valley, centros privilegiados o recrutamento de talento e de potenciais investidores.

Robôs inteligentes que andam melhor do que humanos

A Boston Dynamics é famosa pelos seus avanços em inteligência artificial, bem patente na gama de robôs no seu catálogo, tão dinâmicos e realistas que parecem saídos de um filme de ficção científica, daqueles em que as máquinas ameaçam tomar o controlo...

Não é, claramente, essa a ideia. Os robôs da Boston Dynamics forma criados para uma utilização versátil, como é o caso do SpotMini, um robô com uma aparência parecida à do corpo de um cão, projetado para conseguir evitar obstáculos.

A Hyundai já investe neste novo conceito de veículo que combina as virtudes da robótica com a tecnologia da mobilidade elétrica desde que anunciou a criação do New Horizons Studio, um novo departamento especial para o desenvolvimento e produção de Ultimate Mobility Vehicles (UMV), um tipo de veículo que não depende apenas das rodas, dispondo de pernas robóticas para ultrapassar as situações de condução mais desafiadoras.

Este veículo pensado para transportar pessoas a locais inóspitos foi estreado na edição de 2019 do CES, em Las Vegas, com o protótipo Elevate, abrindo portas à criação de uma nova categoria de automóveis capazes de andar, escalar, subir escadas e ultrapassar obstáculos. Os recursos técnicos aplicados permitem replicar a forma como se movem os répteis e os mamíferos, uma solução que a marca coreana classifica como ideal para utilizar em locais onde ocorram acidentes naturais ou tragédias de outro tipo em que haja a necessidade de socorrer as populações em necessidade.

O New Horizons Studio é dirigido pelo Vice-Presidente Dr. John Suh, com mais de 35 anos de experiência nos sectores automóvel e tecnologia emergente. "Temos como objetivo criar o primeiro transformer".

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt