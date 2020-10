Hyundai revela elétrico para conduzir sem carta

Motor 24 27 Outubro, 2020 • 18:50 Partilhar este artigo Facebook

Com design exterior inspirado no concept "45" que a Hyundai apresentou em 2019 no Salão de Frankfurt, o veículo elétrico mais compacto no portefólio do construtor sul-coreano conduz-se sem carta, por crianças.

Trata-se de um brinquedo de luxo, pensado para conquistar os mais jovens, prometendo-lhes a oferta de uma experiência de mobilidade única, e que está já na fase final do seu desenvolvimento. O primeiro vislumbre surge na forma deste vídeo explicativo do processo de construção inovador e único, usando um material ecológico tradicional, a madeira.

De acordo com a Hyundai, o mini elétrico, para já sem nome definido, integra a assinatura de design "kinetic cube lamp" do protótipo 45, remetendo para outras criações recentes da marca também pela cor exterior Performance Blue com apontamentos em laranja.

No sistema de propulsão, dois motores DC que o elevam para uma velocidade máxima de 7 km/h.

