Já pode comprar um tanque de guerra na Internet

Sherman da década de 40, em ótimo estado e perfeitamente funcional, está à venda no site BringATrailer.

Empresas especializadas em criar veículos blindados de inspiração militar estão na moda e as suas excêntricas criações, quase sempre derivadas de automóveis já existentes, são cada vez mais populares entre milionários em lugares do mundo onde é necessário ter à disposição medidas adicionais de segurança, mesmo que seja na voltinha de todos os dias entre casa e trabalho. Acima destes, só mesmo um tanque militar, como este M4A1 Grizzly de 1943 que encontrámos à venda num leilão do "BringATrailer".

Trata-se de uma adaptação do tanque médio Sherman, fabricado no Canadá em 1943. Está equipado com um motor Continental 975ci Wright Whirlwind de nove cilindros, associado a caixa manual de cinco velocidades Spicer. De acordo com os responsáveis, a mecânica foi totalmente recuperada e funciona perfeitamente, tendo-se procedido à mudança dos óleos de motor e transmissão e à revisão dos sistemas hidráulicos e de travagem.

A oferta mais recente está nos 375 mil dólares, cerca de 317 mil euros.

