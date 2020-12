Lada Niva: O jipe criado para enfrentar o inverno russo

Motor 24 11 Dezembro, 2020 • 16:43 Partilhar este artigo Facebook

Se é um amante de todo-o-terreno, da lama, do pó, de passar em sítios onde os outros não passam, de percorrer estradas cheios de altos e baixos, lagos, rodeado de paisagem natural, então, este pequeno clássico pode ser para si. No entanto, aviso-o desde já que, vai ser tão difícil encontrar um minimamente original que se não mantiver o foco nos passeios, na lama, nos locais inacessíveis que poderá visitar, irá desanimar rapidamente.

Antes de avançar no texto, tem de se definir enquanto amante de todo o terreno. Existem vários tipos... os tecnológicos, cujos automóveis tem um computador que gere as tracções, aderências e afins. Os que têm uma super máquina, toda ela com milhares de cavalos pronta a subir qualquer parede, esteja ela montada num chassi novo ou de um clássico. E os que gostam mesmo é do desafio mecânico, sem ajuda electrónica, só o homem e a máquina. Neste domínio existem uma serie de 4×4 como o UMM BJ40, o Samurai, o Land Rover com os seus icónicos modelos. Antes que se oiça já um comentário que este é que é porque..., deixem-me dizer que, são todos muito bons no que toca a proporcionar emoções em tempos onde a "electrónica" passava apenas pela caixa de fusíveis.

