LEGO recria mítico Cadillac usado pelos Caça-Fantasmas

Motor 24 09 Novembro, 2020 • 16:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Comédia fantástica que marcou a geração de 1980, o primeiro filme da saga "Os Caça-Fantasmas", com Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis nos principais papéis, imortalizou no grande ecrã o Cadillac Miller-Meteor de 1959, convertido para perseguir e capturar fantasmas.

Em contagem decrescente para a estreia de novo episódio da saga, sucessivamente adiada devido à pandemia de Covid-19, a Lego dedica aos fãs de "Ghostbusters " esta pormenorizada viatura, com com 2352 peças, incluindo as réplicas perfeitas do detetor de fantasmas móvel, ativado pelas rodas, um banco extensível para o atirador na parte traseira do veículo, o volante funcional e toda a parafernália de equipamentos concebidos para dar caça a assombrações de todo o género.

Michael Psiaki, criativo responsável pelo novo "set", e autor de peças como o Aston Martin DB5 de James Bond, não tem dúvidas: "É a maior e mais detalhada versão deste carro que já criámos e está repleta de pormenores autênticos e "ovos de Páscoa" escondidos, que me deixam muito entusiasmado com a reação das pessoas quando o construírem."

Com 22,5 x 47 x 16.5 cm, a miniatura está disponível por 199.99 euros, a partir de 15 de novembro, bem a tempo do Natal...

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt