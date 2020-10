Maserati MC20: Sonhar ainda não paga impostos

Motor 24 16 Outubro, 2020 • 17:41 Partilhar este artigo Facebook

Agora que enxotámos esse elefante da sala, falemos de sonho. O regresso da Maserati aos superdesportivos faz-se com linhas límpidas, puras, sem que ao primeiro olhar possa dizer-se que este ou aquele artifício está ali a mais, só para impressionar - um pecado comum neste segmento onde a forma, por vezes, domina a função.

O MC20 que esteve em Lisboa, para uma apresentação estática, sublinhava essa pureza com um branco mate a lembrar o mármore imaculado, sem veios que estraguem os planos dos escultores, que é extraído das pedreiras de Carrara, a uns 160 km da histórica fábrica da Maserati, na Avenida Ciro Menoti, em Modena.

A marca do tridente está visivelmente orgulhosa do MC20, um superdesportivo requalifica a imagem e coloca a Maserati num campeonato onde não entrava há demasiado tempo. Ao que garantem os responsáveis da marca do tridente, está ali, no MC20, a futura linguagem de design da Maserati. É o nascimento de uma "nova era", disseram por diversas vezes durante a apresentação em Lisboa.

Os motivos desse orgulho são fáceis de compreender. O MC20 foi desenvolvido no Maserati Lab e é produzido de uma ponta à outra na fábrica de Modena. É 100% fabricado em Itália. A marca anuncia uma relação peso/potência líder nesta classe (1500 kg e 2,33 kg/cv) e muita inovação na aerodinâmica, com o trabalho em túnel de vento a contribuir para as tais linhas limpas e puras, sem artifícios - algo que só poderá ser comprovado ao volante e, de preferência, em pista. O chassis é um monocoque completamente em fibra de carbono e foi desenhado em parceria com a Dallara. Vai servir, com alterações mínimas, para as três derivações do MC20 - Coupé, Descapotável e Elétrico.

Outro motivo de orgulho? O novo V6 de 3.000cc, de seu nome "Nettuno", a debitar 630cv - 210cv/litro de potência específica, que a marca garante ser mais um valor de referência nesta classe. É a primeira vez em 20 anos que a Maserati desenha e produz um motor de raiz.

