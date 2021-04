Mercedes EQB coloca a eletrificação ao serviço das grandes famílias

Motor 24 19 Abril, 2021 • 16:39 Partilhar este artigo Facebook

scassos dias depois de revelar ao mundo o seu ponta-de-lança EQS, a Mercedes-Benz apresentou mais um automóvel 100% elétrico, o EQB, "gémeo" do GLB que propõe uma maior versatilidade de utilização, seja de condução em pisos mais difíceis, seja pela possibilidade de oferecer até sete lugares no interior (opcional).

Apresentando no Salão de Xangai, na China, o EQB conta com a versatilidade interior como um dos seus principais argumentos, oferecendo uma terceira fila opcional de dois bancos nos quais poderão viajar pessoas com altura até aos 1,65 metros, recebendo igualmente cadeiras de criança. A Mercedes-Benz aponta que essa é uma funcionalidade que o destaca no atual panorama dos veículos elétricos.

