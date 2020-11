Nissan e Galp estreiam 20 novos postos de carga rápida para veículos elétricos

Motor 24 06 Novembro, 2020 • 13:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Concretizando um dos seus objetivos do ano passado, a Nissan e a Galp têm já em funcionamento os 20 novos postos de carregamento rápido para automóveis elétricos em Portugal, dando mais um passo para a disseminação da mobilidade sustentada no território nacional.

A marca nipónica já havia descrito esta intenção no ano passado, admitindo então estar a trabalhar com um dos operadores de fornecimento de energia elétrica em Portugal, num processo que acabou por ficar concretizado agora, com a instalação destes novos 20 pontos de carregamento rápido.

A sua localização cobre grande parte do território nacional: Lisboa, Porto, Odivelas, Sintra, Leiria, Coimbra, Braga, Guimarães, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Loures, Cascais, Almada e Seixal. Uma parte significativa destes pontos de carregamento está já em operação e os restantes aguardam apenas a conclusão dos necessários processos de aumento de potência pelo operador da rede elétrica.

A Nissan alargou também a sua rede própria, disponibilizando aos seus clientes a possibilidade de carregamentos rápidos, sem custos, em 18 dos seus concessionários nacionais.

Antonio Melica, diretor-geral da Nissan em Portugal, refere que este esforço, a par dos postos já instalados na rede de concessionários da marca, "são representativos da nossa forte aposta nas infraestruturas de carregamento rápido e do nosso compromisso para permitir aos clientes Nissan uma mobilidade cada vez mais acessível. Assumimos o ano passado o compromisso de encontrar parceiros que nos ajudem a instalar postos de carga rápida em Portugal e encontrámos na Galp um parceiro com a mesma visão".

No âmbito desta parceria, todos os clientes de automóveis elétricos Nissan passam a beneficiar de condições mais vantajosas com o cartão GalpElectric/Nissan, com um nível de desconto de 25% nos carregamentos efetuados em todos os pontos de carregamentos integrados na rede pública de carregamento (Mobi.e) e que pode ainda chegar aos 33% caso os clientes tenham um contrato de fornecimento de eletricidade para a sua casa com a Galp.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt