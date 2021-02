No 'ataque' de Will Ferrell e da GM à Noruega nem a primeira-ministra ficou de fora

Motor 24 08 Fevereiro, 2021 • 19:44 Partilhar este artigo Facebook

Numa estratégia arrojada, a campanha de publicidade da General Motors para os seus anúncios do Super Bowl deste ano teve como "alvo" a Noruega. A ideia era dizer que a marca americana está a chegar aos elétricos e que a Noruega, de forma algo confusa, deveria preparar-se para a invasão. Mas, nem primeira-ministra do país nórdico quis ficar de fora da "luta" mediática.

A Noruega é o país do mundo onde se vendem mais automóveis elétricos, sendo por isso olhada pelos diversos fabricantes com expectativa de sucesso comercial para os seus novos modelos.

Tendo decidido abraçar por completo a eletrificação dos seus modelos, a GM contratou o ator Will Ferrell, conhecido por diversos papéis cómicos, para "atacar" a Noruega, lançando nos dias que antecederam a edição deste ano da Super Bowl diversos vídeos com momentos como aquele em que o ator prega uma partida ao país com a encomenda de cinco milhões de pizzas.

Respondendo diretamente a esse vídeo, a primeira-ministra da Noruega publicou um vídeo nas redes sociais em que é filmada a aceitar a pizza, mas a lamentar a escolha por anchovas (preferindo ananás) e a pedir que envie 5.4 milhões de pizzas.

