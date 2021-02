Novo Nissan Qashqai será desvendado dia 16 de fevereiro

Motor 24 04 Fevereiro, 2021 • 16:08 Partilhar este artigo Facebook

Um dos modelos mais importantes da Nissan para a Europa, o Qashqai, vai conhecer uma nova geração no dia 16 de fevereiro. Será nessa data que o desenho final será revelado, bem como todas as características técnicas de um SUV que, já se sabe, não contará com versões Diesel, substituídas pela eletrificação.

Uma nova identidade para aquele que foi ium dos responsáveis pelo crescimento da onda SUV na Europa. A nova geração do Qashqai, desenvolvida de raiz, será revelada no dia 16 de fevereiro, com a marca nipónica a mostrar já um pouco do design da dianteira, deixando perceber o formato esguio dos faróis.

Bastante focado na tecnologia de conectividade e na eletrificação, o novo Qashqai pressupõe um grande passo em frente comparativamente com o modelo que se apresta a sair de cena, nomeadamente em matéria de tecnologias de infoentretenimento e, também, de assistentes à condução.

A habitabilidade e a competência de condução foram outros aspetos aos quais a Nissan dedicou grande atenção, preparando-se para dar continuidade ao sucesso deste modelo.

