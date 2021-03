Novo sistema iDrive da BMW com ecrãs maiores e inteligência reforçada

Motor 24 16 Março, 2021 • 17:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A BMW apresentou a nova geração do seu sistema de infoentretenimento iDrive, cuja estreia está agendada para o novo iX ainda este ano, elevando a experiência de vivência a bordo dos modelos da marca bávara para um novo patamar.

A mais recente geração do sistema de infoentretenimento da BMW recorre ao sistema operativo de oitava geração (BMW Operating System 8), tendo por base um ecrã curvo de 12.3 polegadas para a instrumentação - 100% digital e personalizável - e um ecrã central tátil de 14.9 polegadas, ligeiramente curvo e orientado para o condutor numa faixa horizontal que oferece uma visão de largura do tablier. A instrumentação digital foi reduzida ao essencial e simplificada, procurando não distrair o condutor ao mesmo tempo cumprindo a sua função informativa.

A instrumentação digital terá três "camadas" principais de seleção, propondo diferentes segmentos personalizáveis e diferentes funcionalidades em destaque. Em "Personal", a área central da instrumentação apresenta informação mais individualizada para o condutor, enquanto em "Sport" reduzem-se as informações para uma maior concentração na condução em situações mais dinâmicas. Por último, o "Efficient" orienta as informações no sentido de uma condução mais eficiente.

Esses mesmos "widgets" desempenham um papel importante em toda a experiência a bordo dos novos BMW, podendo escolher as funcionalidades em destaque no ecrã central e ajustar a sua ordem. De resto, todas as funcionalidades têm uma aparência gráfica diferente, como o sistema multimédia, havendo mesmo um algoritmo que altera iluminação ambiente consoante o estilo de música que está a ser reproduzida naquele momento.

Acolhimento caloroso e assistente inteligente

Ao aceder ao habitáculo, o condutor irá visualizar uma nova animação de acolhimento, denominada "Great Entrance Moments", através de cor e som. A partir daí, os condutores podem ter acesso à evolução do assistente pessoal inteligente, tendo por novidade a possibilidade de o condutor lhe atribuir um nome e poder chamá-lo para aceder aos seus pedidos.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt