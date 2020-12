O inverno está a chegar: O que não deve fazer ao seu carro com o tempo frio

Motor 24 09 Dezembro, 2020 • 17:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O inverno exige alguns cuidados acessórios na condução e nos cuidados com o carro, em especial quando o frio se torna mais intenso. Manter o veículo num bom estado de conservação é meio caminho andado para que as suas viagens decorram sem sobressaltos, permitindo-lhe chegar ao seu destino em total segurança.

Assim, para fazer face àquele que se prevê que venha a ser um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos, existem alguns detalhes do seu veículo que deve ter em atenção no momento em que o frio se instala.

Arranques desenfreados: Costuma correr? Se sim, então saberá que fazer um sprint sem qualquer tipo de preparação é um erro enorme. A mecânica do seu veículo é semelhante e exigir demasiado do motor assim que dá à ignição é prejudicial. Os primeiros quilómetros devem ser feitos com acelerações tranquilas sem que as rotações subam muito até que o óleo fique à temperatura ideal e todos os componentes internos do bloco sejam corretamente lubrificados. Tanto mais que o estado do piso também o desaconselha.

Aquecimento prolongado: Contudo, deixar o carro muito tempo a aquecer também não é benéfico, como já aqui explicámos. Os motores modernos - em que a injeção de combustível é bem mais avançada - não necessita que o motor fique minutos (falamos de minutos e não um minuto, por exemplo) a aquecer, como era norma com os sistemas de carburador (quando a mistura ar-combustível era mais pobre na fase inicial). Ou seja, assim que ligar o carro, pode deixar o motor aquecer por 20-30 segundos, mas a melhor forma de o colocar à temperatura ideal é com uma condução relaxada nos primeiros quilómetros.

Não mudar as escovas: Um dos elementos mais descurados pelos automobilistas está bem à sua frente. As escovas do pára-brisas são essenciais para a correta visibilidade da estrada e do ambiente à sua volta, mas muitas vezes são esquecidas quando chega o inverno. Assim que as escovas começarem a deixar o para-brisas mais baço do que limpo, é altura de proceder à sua mudanças, mesmo que o mais indicado seja fazê-lo imediatamente antes do inverno (no verão, com o tempo quente, irão ressequir).

Pneus sem atenção: Repita esta frase na sua mente: os pneus são o único meio de contacto do veículo com o asfalto. Mesmo que o conjunto de suspensão e os travões sejam fundamentais, não se esqueça que são aqueles elementos de cor preta que determinam o nível de aderência do veículo. Pneus com a pressão incorreta tendem a ser um problema, sabendo-se que a pressão dos mesmos decai com o tempo frio. Pneus sem rasto são outro problema decorrente do seu desgaste, mas que não pode descurar: faça o teste da moeda e saiba se os seus pneus precisam de ser mudados.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt