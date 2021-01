O regresso do Renault 5, mas agora em formato elétrico

Motor24 14 Janeiro, 2021 • 12:38 Partilhar este artigo Facebook

No plano de apresentação do novo plano estratégico do Grupo Renault para os próximos anos, o 'Renaulution', a marca desvendou as premissas para os seus modelos de 'Nova Vaga' ('Nouvelle Vague', em francês), com o destaque a ir para a reencarnação do mítico Renault 5, num formato extremamente mais tecnológico e com motor 100% elétrico.

A marca Renault assume a sua intenção de ser uma das líderes no processo de transição energética, através de soluções eletrificadas e de hidrogénio, para oferecer a gama mais "verde" da Europa, até 2025.

Assim, enquanto mantém a sua aposta atual nos híbridos com a sua nova tecnologia E-Tech - cada vez mais disseminada na gama de modelos - a Renault vai alargar a sua gama de elétricos, com uma nova família de produtos baseados nas duas plataformas elétricas dedicadas, a CMF-EV e CMF-B EV. A marca oferecerá, ainda, soluções a hidrogénio, prontas a serem comercializadas, para os mercados dos Comerciais Ligeiros (VCL).

Na Renault, o reposicionamento da oferta vai ajudar a marca a "recuperar a sua posição na linha da frente do segmento C, ao mesmo tempo que reforça a liderança no segmento B". Até 2025, serão lançados 14 modelos (sete elétricos e sete dos segmentos C/D), com a ambição que os segmentos superiores representem 45% das vendas até ao final desse ano.

Mas, a grande novidade, ainda em formato de concept, foi a apresentação do Renault 5 Prototype, tratando-se do renascimento de um automóvel de culto, mais moderno do que nunca. Este modelo inspirado no célebre 5 das décadas de 1970 e 1980 dá corpo à intenção da Renault de democratizar o automóvel elétrico na Europa, com uma abordagem moderna de um automóvel popular.

Citadino e compacto, o 5 Prototype catapulta para o futuro um dos ícones intemporais da Renault, com um toque moderno e 100% elétrico, desenhado pela equipa de design liderada por Gilles Vidal.

O R5 é imediatamente reconhecido, mas graças ao tratamento moderno das linhas e superfícies, e aos detalhes futuristas (como os grupos óticos), o resultado está completamente em linha com o espírito dos tempos atuais. Os elementos estilísticos retirados do design original escondem algumas funções muito modernas: a entrada de ar no capô esconde o terminal de carga, as luzes traseiras incluem defletores aerodinâmicos e os faróis de nevoeiro no para-choques são agora luzes de condução diurna. Na grelha lateral, jantes e logo traseiro, há ainda um aceno ao "5" original. Os logos frontal e traseiro acendem-se, trazendo o R5 "à vida". A bandeira francesa nos retrovisores sublinha todo o "French touch".

