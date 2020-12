Os 25 automóveis mais rápidos dos anos 80

Motor24 14 Dezembro, 2020 • 21:46 Partilhar este artigo Facebook

A década de 80, como qualquer época, foi também prolifera em automóveis desportivos e bastante rápidos. Uns mais radicais que outros, assim como as berlinas pelo meio, várias foram as marcas a tentar competir entre si, juntamente com os automóveis de homologação do Grupo B. Muitos são surpreendentes, outros já é de esperar, segue-se a lista dos 25 automóveis com o tempo dos zero aos 100 km/h mais curto, predominante em modelos Ferrari.

Aston Martin V8 Vantage Zagato

Nos anos 80, a Zagato ajudou a Aston Martin a ter um design mais contemporâneo do seu V8 Vantage. O motor que equipa esta criação conjunta é o V8 de 5,3 litros de cilindrada e 430cv, alcançado os 100 km/h em 4,8 segundos. Ao todo, somente foram produzidos 52 coupés deste modelo.

Audi Sport Quattro

O Audi Quattro foi um automóvel revolucionário, implementando o sistema de quatro rodas motrizes nos ralis. O Sport Quattro foi a resposta da Audi para o Grupo B, criando um dos automóveis mais rápidos da década. Com o seu motor de cinco cilindros turbo, atinge os 100 km/h em 4,7 segundos.

BMW M1

Construído de 1978 a 1981, o M1 era um automóvel que conjugava o que de melhor havia na Alemanha e em Itália. Com a Lamborghini fora do projecto, os técnicos da BMW continuaram a construção do M1 com a ajuda da Trasformazione Italiana Resina, da Marchesi e da Baur. Este foi o primeiro BMW de motor central e o primeiro a ostentar a denominação M. Apenas 399 exemplares foram construídos, do automóvel que demora 5,4 segundos a atingir os 100 km/h.

