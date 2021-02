Os carrinhos que valem mais do que automóveis verdadeiros. Até 90 mil euros

Motor 24 05 Fevereiro, 2021 • 11:26 Partilhar este artigo Facebook

No ano passado, um colecionador americano de brinquedos descobriu um Camaro raríssimo da Hot Wheels, com um valor estimado que ultrapassa os 90 mil euros. Esta miniatura da Hot Wheels é um dos 16 carros originais produzidos pela Mattel, numa reduzidíssima lista de protótipos que, por engano, foram enviados para os representantes da marca, sem que os comerciantes desconfiassem da relíquia que tinham nas prateleiras. Segundo os especialistas neste tipo artigos, o Camaro, que contava com uma pintura especial que permitia detetar imperfeições, é o terceiro modelo mais raro da Hot Wheels.

Mas este não é sequer o mais caro do fabricante que é, desde de 1968, uma referência obrigatória para qualquer fã de automóveis. No completíssimo portefólio de modelos da marca, entre réplicas de automóveis reais e criações originais, existem exemplares raros e com estatuto de verdadeiras peças de coleção, destaca-se o Beach Bomb Rear Loading, foi um dos muitos modelos da Volkswagen reproduzidos pela famosa empresa de brinquedos, mas um dos únicos que nunca chegou a ser lançado.

A miniatura estava equipada com duas pranchas de surf e, sendo mais estreita do que o normal, não podia usar-se nas pistas da marca. Para a produção em série foram criadas versões com outras medidas e decorações que remetem para a década de 70, mas é aquela meia dúzia de protótipos que merece o estatuto de autêntico tesouro. Vale cerca de 123 mil euros.

Todos estes exemplares pertencem à chamada "Redline", categoria criada para designar miniaturas Hot Wheels fabricados nos primeiros dez anos, entre 1968 e 1977, que se distinguem por uma lista vermelha nas rodas.

Outras miniaturas valiosas e as suas histórias:

Mustang "Over Chrome" de 1968, preço estimado: 33.400 €

Acredita-se que estas unidades com pintura especial foram concebidas para usar em anúncios da marca. Não sendo protótipos, também não se destinavam à comercialização e, por isso não constam de nenhum catálogo oficial da marca. Deste Mustang, terão sido fabricados apenas dois exemplares, um deles encontrado por acaso numa venda estatal após a morte do seu proprietário, guardado numa caravana num parque de campismo.

Camaro "Over Chrome" de 1968: preço estimado 20.800 €

Menos raro, este Camaro com o mesmo tratamento exclusivo para fins publicitários foi usado para as campanhas de natal da Hot Wheels. Pensa-se que foram produzidas 20 unidades, todas com o acabamento verde brilhante na carroçaria e nenhuma com vista a comercialização.

Mad Maverick de 1969, valor estimado: 12.500 €

Lançado originalmente com o nome Mad Maverick, e depois de disputa legal com a Johnny Lightning, que já tinha os direitos dessa designação, este modelo mudou de nome para Mighty Maverick. Mas são os protótipos e alguns modelos de produção que terão saído da fábrica ainda com o nome "proibido" que os colecionadores procuram.

Custom Charger de 1969, valor estimado: 10.000 €

Fabricado entre 1969 e 1971, o Custom Charger foi um modelo muito popular. A exceção é a versão com carroçaria em castanho, de que se conhecem pouquíssimos exemplares. Muitos colecionadores acreditam que se trate de unidades protótipo e não de modelos de produção, o que faz disparar a sua cotação.

