Os livros vão 'andar' de Citroën em projeto para combater o isolamento no interior

Levar a paixão pelos livros a mais gente e a locais onde a solidão é usualmente a única companheira. Eis o resumo muito sucinto daquele que é o novo projeto do jornalista e escritor João Ferreira Oliveira em parceria com a Citroën, o "Viagem ao Interior dos livros, das pessoas e do país", com o objetivo de proporcionar às populações com menor acesso aos livros o acesso a livros e a histórias que lhe irão ser contadas.

A época das bibliotecas itinerantes já vai distante, mas é esse o espírito que João Oliveira pretende recuperar com este seu novo projeto, proporcionando um intercâmbio cultural com as gentes locais. Imagem de marca dessas bibliotecas itinerantes, o Citroën HY de outrora dá lugar à versátil Jumper, com a qual irá visitar aldeias recônditas de Portugal. Aldeia de Figueira, Aldeia das Sarzedas, Aldeia de Cerdeira, Aldeia de Fajão e Aldeia de Janeiro de Cima são os destinos selecionados nesta primeira viagem.

Entregas de livros a quem deles necessita, sessões de leitura ao ar livre, no centro das aldeias, em escolas ou em locais emblemáticos, nas suas praças, e trocas culturais. Nesta primeira de quatro viagens, tal como nas restantes, as histórias serão contadas por João Ferreira Oliveira, autor e impulsionador deste projeto cultural, rumando para já às Aldeias do Xisto, sendo a Aldeia de Figueira, em Proença-a-Nova, a primeira a contar com esta novidade itinerante - sempre cumprindo os preceitos das normas sanitárias atualmente em vigor.

a manhã de dia 7 de maio, o contador de histórias vai encontrar-se com o bibliotecário da aldeia, também ele condutor habitual de uma Biblioteca Itinerante. Depois e entre muitas recolhas de imagens e de testemunhos, o dia continuará com uma visita ao forno comunitário local, antecipando nova viagem rumo à Escola das Aldeia das Sarzedas, em Castelo Branco, onde à tarde haverá uma sessão de histórias contadas.

No dia seguinte (sábado, dia 8) as atividades arrancam na Aldeia de Cerdeira, na Lousã. À tarde haverá nova sessão de leitura de contos, desta feita na Aldeia de Fajão, na Pampilhosa da Serra, convidando-se miúdos e graúdos a lerem, eles próprios, secções dos "Os Contos de Fajão", publicação sobre a terra. Já à noite, aproveitando-se o facto de as Aldeias do Xisto serem um destino "Dark Sky" conjugar-se-á - assim a meteorologia o permita - a luminosidade da noite com a literatura.

A viagem continuará no domingo (dia 9), ligando a Aldeia de Fajão e a Aldeia de Janeiro de Cima, no concelho do Fundão. Na segunda-feira (dia 10), o último dos cinco dias desta primeira "Viagem ao Interior dos livros, das pessoas e do país", está agendada uma visita à Escola de Janeiro de Cima, para nova sessão de leitura de histórias aos mais novos.

A Citroën apoia este projeto de João Ferreira Oliveira. Uma das razões prende-se com as Bibliotecas Itinerantes originais da Gulbenkian, que se fizeram com recurso a um ícone da marca e da indústria, o célebre Citroën HY, de que a nova Biblioteca Itinerante Citroën Jumper é herdeiro, num legado de que se orgulha.

Uma vez cumprida esta primeira viagem pelas Aldeias de Xisto (6 a 10 de maio), seguir-se-á a Rota da Terra Fria, na região de Trás-os-Montes, (12 a 16 de maio), outra ao Alentejo Interior e, finalmente, ao Algarve Interior. São quatro destinos bem distintos, mas com algo em comum: a troca cultural permitida por tudo o que os livros encerram, contando-se histórias.

