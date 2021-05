Os melhores da mobilidade inteligente em Portugal serão conhecidos esta quarta-feira

Motor 24 11 Maio, 2021 • 12:21 Partilhar este artigo Facebook

Um total de 53 inscritos, o maior número de sempre, concorre aos prémios Global Mobi Awards Prio, os mais importantes prémios para a mobilidade inteligente em Portugal.

Os vencedores das categorias a concurso serão conhecidos esta quarta-feira (dia 12 de maio), numa cerimónia de entrega de prémios transmitida digitalmente às 17h30 no site dos Global Mobi Awards Prio - https://globalmobiawards.motor24.pt e nas páginas de Facebook do Motor24 e do Dinheiro Vivo.

Os candidatos estão divididos pelas diversas categorias a concurso que vão desde Cidades a Empresas e Organizações, Cidadania, passando por Carros Elétricos, Carros Híbridos, Carros Plug-In, Veículos LEV, Tecnologias de Mobilidade e Tecnologias Auto.

Os Global Mobi Awards Prio são uma iniciativa das marcas de informação Dinheiro Vivo e Motor24, do grupo Global Media, e contam com um júri alargado que inclui jornalistas em representação dos mais importantes orgãos de comunicação social nacionais, académicos e representantes de associações e empresas.

Já na sua terceira edição, os Global Mobi Awards Prio visam distinguir as melhores práticas, projetos, produtos, tecnologias e ideias de mobilidade inteligente em Portugal.

Este ano o público também será convidado a eleger o seu candidato preferido entre os que concorrem à categoria Melhor Carro Elétrico através de uma votação online que decorreu entre os dias 12 e 28 de abril.

LISTA DE INSCRITOS

Organização Produto/Serviço/Projeto

CIDADES

Câmara Municipal do Porto IDEA - Utilização partilhada e eficiente da via pública

Câmara Municipal de Coimbra SMTUC - Transportes Urbanos de Coimbra

CIDADANIA

Associação EcoMood Portugal Green Experience

Associação EcoMood Portugal OnMobility

Associação EcoMood Portugal (Re)Pensamentos

FPAK Escuderia Castelo Branco/ Rali de Castelo Branco

Nissan Ibérica Forum da Mobilidade Inteligente

Promolafões Constálica Rallye Vouzela

Solartrap Arch SPACE on WHEELS

UVE - Associação de Utilizadores de

Veículos Elétricos ENVE - Encontro Nacional de Veículos Elétricos

EMPRESAS/ORGANIZAÇÕES

Fuelsave

GoWithFlow

Hyundai Portugal

Watt Electric Moving

Watts on Wheels - Serviços de

Mobilidade

MELHOR CARRO ELÉTRICO

Automóveis Citroën Citroën ë-C4

FCA Portugal Fiat 500

Honda Portugal Honda e Advance

Hyundai Portugal Hyundai KAUAI EV Premium EV 39kW

Jaguar Land Rover Jaguar I-Pace 21MY

Mazda Motor Portugal Mazda MX-30 e-Skyactiv (35,5 kWh / 145 cv)

Nissan Ibérica Nissan Leaf

Peugeot Portugal Peugeot E-2008

Porsche Ibérica Porsche Taycan

SIVA Volkswagen ID.3

MELHOR CARRO HÍBRIDO

Ford Lusitana SA Ford Kuga ST-Line X 2.5 Duratec FHEV 190cv

Honda Portugal Honda Crosstar 1.5 HEV Executive

Hyundai Portugal Hyundai TUCSON HEV 1.6 TGDI AT Vanguard

Seat Portugal Seat Leon 1.4 e-Hybrid 204 CV FR

Salvador Caetano Toyota Yaris Hybrid

HÍBRIDO PLUG-IN

SIVA Audi A3 TFSie

Ford Lusitana, SA Ford Kuga ST-Line X 2.5 Duratec PHEV 225cv

Kia Portugal Kia XCeed PHEV

Mitsubishi Motors Portugal Mitsubishi Outlander PHEV

Peugeot Portugal Peugeot 3008 Hybrid 4

SIVA SKODA Superb Break PHEV

Volvo Car Portugal Volvo XC40 Recharge plug-in hybrid

VEÍCULO LEV (LIGHT ELECTRIC VEHICLE)

Alexandre Nogueira Mini-Pegada

BEEQ Bicycles C800 - Trekking

Specialized Ibéria E-Bike Specialized Vado SL

Watt Electric Moving E-Sooter E2MAX

Everything Now Sur-Ron Ligh Bee X

MELHOR TECNOLOGIA AUTO

Hyundai Portugal Bluelink

Jaguar Land Rover Pivi Pro - Infoentretenimento

Nissan Iberia Pro Pilot 2.0

Nissan Iberia e-pedal

Stellantis Plataforma CMP - Common Modular Plataform multienergias

Transvetra Sistema de Gestão de Baterias - BMS

Volvo Car Portugal CARE KEY

MELHOR TECNOLOGIA DE MOBILIDADE

EVIO - Electric Mobility EVIO

Fuelsave Meight Driver Assist

Solartrap Arch Spaces on Wheels

Ubirider, S.A. Pick

