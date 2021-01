Pneus que não furam? Russos usam cimento em vez de borracha

Motor24 05 Janeiro, 2021 • 18:14 Partilhar este artigo Facebook

O Garage54 é atualmente o maior canal do Youtube de dedicado ao mundo motorizado. O segredo do seu sucesso está na quantidade incrível de trabalhos de transformações, tão inesperados quanto estapafúrdios, a que se propõem, com resultados quase sempre "virais".

O mais recente projeto foi mais uma experiência para testar a capacidade de um componente alternativo aos habitualmente utilizados na produção dos pneus do automóvel. Neste caso... o cimento. Isso mesmo, os dinamizadores do canal russo do Youtube tentaram aferir a eficácia e durabilidade do cimento como única ligação do automóvel ao asfalto, usando para o efeito um velho e muito resistente Lada, equipado com quatro cilindros de 50 kg em cimento no lugar das rodas.

