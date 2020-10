Porto acolhe Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico

Motor24 23 Outubro, 2020 • 18:15 Partilhar este artigo Facebook

O Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico vai abrir ao público no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, na próxima sexta-feira, dia 23 de outubro. Este evento terá quatro dezenas de marcas confirmadas, sendo 23 de construtores automóveis, que vão ter expostos mais de seis dezenas de novos modelos, indica a organização. Neste salão serão possíveis de realizar "test-drives". Os elétricos VW ID.3 e Audi e-tron serão algumas das principais novidades que os visitantes poderão descobrir. O bilhete custa 6 euros. As crianças até aos 12 anos não pagam bilhete Local: Centro de Congressos da Alfândega do Porto Datas

