Primeiro carro voador do mundo já pode viajar... na estrada

Produzido nos Países Baixos, o PAL-V Liberty concluiu com sucesso a primeira fase de homologação, recebendo certificação para uso civil ainda. Para já, apenas em terra firme.

Empresas de todo o mundo procuram passar da estrada para os ares e poupar tempo aos seus clientes mais com uma frota de carros voadores, conceito que estará agora bem mais próximo de tornar-se realidade, com a primeira homologação europeia para um veículo do género.

Originário das Países Baixos, o PAL-V Liberty, anunciado como o primeiro carro voador de produção em massa, concluiu com sucesso o exaustivo programa de testes dinâmicos iniciado em fevereiro, recebendo a certificação para uso civil na Europa e a homologação que lhe permite circular legalmente... na estrada.

A licença obtida ainda não permite que o curioso veículo se assuma como alternativa definitiva para retirar trânsito das ruas das grandes cidades, faltando nova fase de testes de resistência em diversas estradas nacionais no Velho Continente. E, numa fase mais avançada, a almejada homologação para voar.

Os responsáveis pelo projeto, que tem sido monitorizado pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), planeiam cumprir com as primeiras entregas aos clientes que já realizaram as encomendas pagas do veículo em meados de 2022, depois de cumpridas várias centenas de horas de voo.

De acordo com a mesma fonte, a recetividade do modelo está a ultrapassar as melhores expetativas, com número crescente de interessados na aquisição do Liberty, que está disponível por 342 mil euros, o preço pedido pela versão base Sport Edition.

