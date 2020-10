Primeiro elétrico do Grupo Toyota já tem preço para Portugal

Motor 24 19 Outubro, 2020 • 17:06 Partilhar este artigo Facebook

As primeiras unidades chegam em março, mas quem quiser já pode encomendar o primeiro elétrico da Lexus e também do Grupo Toyota. O UX300e, com 204 cv de potência e 315 km de autonomia (WLTP) tem preços a partir de 52 500€.

O elétrico japonês mantém intactas todas as caraterísticas da versão híbrida, como as dimensões e o arranjo interior, onde sobressaem materiais de qualidade e uma decoração sofisticada.

O equipamento é também idêntico mas é notório o reforço dos dispositivos que têm como missão disponibilizar-nos o máximo de informação para uma condução mais eficiente.

Ainda de acordo com o ciclo de homologação mais exigente, a autonomia anunciada é de 315 km (410 km no ciclo urbano), garantida por uma bateria cuja capacidade máxima é de 54,3 kWh.

O preço do Lexus UX 300e começa nos 52 500 euros para a versão Executive +. Sem IVA o valor é de 42 860 euros, solução sempre importante para as empresas que o podem recuperar.

