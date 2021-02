Quem gravou um Bugatti Chiron a 370 km/h numa estrada do Alentejo? Veja o vídeo

Motor24 02 Fevereiro, 2021 • 16:03 Partilhar este artigo Facebook

O vídeo de um Bugatti Chiron a acelerar numa estrada nacional em Portugal está a correr mundo na Internet. E não por tratar-se de aparição bastante rara no nosso país. As imagens estão a ser alvo de escrutínio mais pela velocidade absolutamente louca a que parece circular num apertado troço de asfalto em pleno Alentejo. De acordo com os autores na publicação original, o modelo acelerou a 373 km/h, registo que anda longe da sua velocidade máxima oficial, que é de 490,484 km/h (medidos em circuito pela Bugatti), totalmente disparatado tendo em conta as caraterísticas da estrada.

Não há certezas sobre a identidade do condutor e, para já, as opiniões dividem-se na Internet, inclusivamente com algumas versões que defendem que o superdesportivo no vídeo não estará a circular a mais de 290 km/h...

