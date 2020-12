Quilómetros ou idade do carro: o que é mais importante num usado?

Motor24 11 Dezembro, 2020 • 11:52 Partilhar este artigo Facebook

O valor de um veículo usado será sempre afetado pela idade e pelos quilómetros que já andou. Mas qual será o dado mais determinante? Neste artigo, parceria com a AvaliarCarro.com, respondemos a esta questão nem sempre linear.Para determinar o valor de um carro usado há que ter em conta se fez muitos ou poucos quilómetros, mas, também, de que ano é esse veículo. Qual dos dois o mais importante? Esta é questão a que o Motor24 procura responder, em parceria com o AvaliarCarro.com.

O valor de um automóvel usado será sempre afetado pela sua idade, pelos quilómetros que já andou e também pelo estado geral da viatura. No entanto, no universo dos carros usados, nem sempre tudo é assim tão linear como parece.

Vejamos as seguintes situações. Na primeira, temos uma família que necessita de mais um veículo e se depara com uma viatura de três volumes, que fez poucos quilómetros. Este veículo aparenta ser praticamente novo, com apenas 35 mil quilómetros, mas já tem oito anos. O preço é atrativo, mas a família tem dúvidas, devido à idade do veículo.

Na segunda, temos um usado com as últimas tecnologias, como cruise control adaptativo e câmaras que proporcionam imagens do meio envolvente num ângulo de 360º. Este veículo tem dois anos e mais de 160 mil quilómetros.

Pouco uso? Novo, mas bem rodado?

Primeiro, há que investigar todo o historial dos modelos e versões em causa, para saber se existiram problemas repetidos com esses veículos ao longo do tempo, em peças fulcrais (e caras), tais como: transmissão, direção hidráulica, sistema elétrico ou motor. Além de saber o historial associado ao modelo e versão em causa, é necessário saber, também, o passado do veículo em questão: deve consultar documentos que mostrem as datas e tipo de reparações a que o carro foi sujeito, as datas das revisões e manutenção, e até mesmo das mudanças de óleo. Um carro que fez a manutenção recomendada pela marca e que fez todas as revisões necessárias na data correta, em geral, trar-lhe-á menos problemas, no futuro.

Para Luís Ribeirinho, do AvaliarCarro.com, "nalguns veículos, terem feito muitos quilómetros não é significativo, desde que tenham sido respeitadas todas as indicações da marca em termos de manutenção e reparação".Um carro com oito anos (como o do primeiro cenário apresentado) pode ter componentes que já tenham ferrugem, e há peças que se desgastam com a idade (com ou sem quilómetros feitos), como o radiador e o sistema de aquecimento do veículo. Será boa ideia pedir a um mecânico que observe o estado geral do veículo, para analisar o desgaste das peças.

Antes de decidir, investigue também quantos proprietários a viatura já teve. Quanto menos, melhor.

Para saber se lhe estão a pedir um preço correto pela viatura, consulte uma entidade externa, que lhe indique a que preços estão a ser compradas viaturas iguais à que está a analisar, do mesmo ano, e com os mesmos quilómetros.

O AvaliarCarro.com pode fornecer-lhe uma ficha técnica detalhada, que lhe indica o preço pelo qual os veículos usados do mesmo ano, modelo e versão estão a ser vendidos ao consumidor final, em Portugal. O valor apresentado será calculado tendo em conta o número real de quilómetros da viatura.

