Range Rover original regressa elétrico por 270 mil euros

Pensado para os indefetíveis do todo-o-terreno e fãs dos clássicos da marca britânica, o Range Rover original vai regressar 100% elétrico.

A britânica Lunaz prepara-se para somar ao seu portefólio de clássicos "eletrificados", um dos mais icónicos todo-o-terreno da indústria automóvel. A pequena empresa sediada nos arredores de Silverstone, conhecida por fabricar versões 100% elétricas de antigos modelos como o Rolls-Royce Phantom V e do Jaguar XK120, anunciou o arranque da produção do Range Rover original da década de 70 movido exclusivamente a baterias.

A reconversão estará disponível para as carroçarias de três e quatro portas, em dois níveis de acabamento (Town, mais requintado e preocupado com o conforto, e Country, gizado para a condução em fora de estrada, com suspensões e sistema de travagem melhorados), nas versões com distância entre eixos "standard".

O modelo será lançado em edição limitada a apenas 50 unidades, por preços a rondar os 270 mil euros.

