Regresso da MG a Portugal está agendado para o início de 2021

Totalmente renovada e longe do conceito de desportivos divertidos que marcaram o seu passado, a MG apresentou hoje o seu novo híbrido Plug-in, o MG EHS, que poderá vir a ser também um dos modelos da marca para o regresso ao mercado português. Esta foi uma das constatações da conferência de apresentação digital do novo SUV de segmento C para o mercado europeu.

Em conferência de imprensa, o CEO da MG Motor Europe, Matt Lei, adiantou que está a ser preparado o estabelecimento de uma rede de concessionários em Portugal, Espanha e Itália, havendo a esperança de que o primeiro concessionário possa abrir "já em janeiro de 2021", de acordo com Lei, que não especificou em que mercado será aberto o primeiro concessionário.

"O que posso confirmar é que a marca será lançada em Portugal, Espanha e Itália no início do próximo ano", afirmou Matt Lei na conferência de imprensa digital.

E o novo EHS PHEV pode ser um dos modelos a chegar a Portugal ao longo do próximo ano. A companhia já conta com um modelo 100% elétrico (o ZS EV) no Reino Unido e presença em mercados diversos como a Noruega ou Países Baixos, com o EHS apresentado hoje a ser apresentado pela marca como o melhor dos dois mundos, ao propor um conceito de mobilidade híbrida com os benefícios da mobilidade elétrica, mas com a rede de segurança do motor de combustão para quem ainda não está pronto para deixar essa tecnologia.

