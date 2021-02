Renault 4L comemora 60 anos em 2021

Motor24 05 Fevereiro, 2021 • 18:30 Partilhar este artigo Facebook

O ano de 2021 vai comemorar as celebrações dos 60 anos do mítico e popular Renault 4L, um ícone do século XX e um dos modelos que trouxe a facilidade de conduzir para a Europa.

Desde o seu lançamento, há 60 anos e até 1992, ano em que finalizou a sua produção, foram produzidas mais de 8 milhões de unidades deste modelo.

A partir do dia 14 de fevereiro, a Renault vai expor nos Campos Elísios uma versão Parisienne do modelo com padrão em vime. O programa de celebrações vai percorrer todo o ano de 2021 e um novembro a marca francesa prepara uma surpresa tendo por base o furgão derivado do 4L. É esperar para ver o que aí vem.

