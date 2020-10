Renault anuncia preço do novo Twingo elétrico

Motor 24 29 Outubro, 2020 • 17:37 Partilhar este artigo Facebook

A poucos meses de chegar ao mercado nacional, já estão definidos os preços para o Renault Twingo Electric: apenas 22.200€ (com bateria incluída) e, claro, pouco mais de 18.000€ para clientes empresariais (por beneficiarem da dedução integral do valor do IVA).

Ou seja, valores que conferem ao Renault Twingo Electric o estatuto do automóvel 100% elétrico mais acessível do mercado.

O Twingo Electric também reivindica o melhor raio de viragem do mercado (uma caraterística tão importante nas manobras na cidade) e graças à bateria de 22 kWh oferece uma autonomia de cerca de 270 quilómetros em ciclo WLTP City e de 190 quilómetros no ciclo WLTP Completo (225 quilómetros com utilização do modo Eco).

