Salão de Detroit dará lugar a um festival ao ar livre

Em vez da edição-2021 do Salão de Detroit, irá realizar-se o Motor Bella, num recinto com mais de 35 hectares ao ar livre e pista privativa.

A organização do Salão Internacional do Automóvel Norte Americano (NAIAS) cancelou a edição de 2021 da mostra devido à crise pandémica. O famoso certame do automóvel na cidade Detroit dará, no entanto, lugar a um evento ao ar livre, entre os dias 21 e 26 de setembro, na cidade de Pontiac, também no estado norte-americano do Michigan.

Chama-se Motor Bella e vai acontecer no M1 Concourse, parque com 35 hectares que permitirá que o evento se realize inteiramente ao ar livre, nos mesmos moldes de um festival de verão, e respeitando medidas de prevenção de propagação da Covid-19.

