Sean Connery: os carros do eterno James Bond

Sean Connery partiu aos 90 anos. Para a eternidade, deixa legado incrível como um dos mais notáveis de sempre no mundo da sétima arte. O oscarizado ator escocês foi sete James Bond, para muitos o melhor na saga do icónico agente secreto ao serviço de Sua Majestade.

Nascido em Edimburgo, em 1930, é nada década de 50 que se estreia no cinema com o musical South Pacific, mas só em 1962, quando vestiu pela primeira vez a pele de 007, Connery arrancou para o estrelato. E foi no papel de James Bond que o vimos também fazer brilhar alguns dos automóveis mais excitantes da indústria:

Sunbeam Alpine

Ainda antes do Aston Martin DB5 que ajudou a elevar ao estatuto de carro de culto, Sean Connery apareceu no grande ecrã como James Bond ao volante de um Sunbeam Alpine em "Agente Secreto 007", no ano de 1962. Um pequeno descapotável com modesto motor de 90 cv.

Bentley 4.5 Litre

Em 1963, em "007, Ordem Para Matar", Sean Connery conduz o Bentley 4.5 Litre, um elegantíssimo automóvel preparado à medida por "Q", o cérebro do gabinete de operações especiais.

Aston Martin DB5

Com "007-Contra Goldfinger" (1964) e "007-Operação Relâmpago" (1965) chega ao grande ecrã o mais famoso dos carros de James Bond: o Aston Martin DB5, um modelo que equipava um motor de quatro litros e seis cilindros em linha que debitava 280 CV. Entre os equipamentos especiais, metralhadoras, lança-mísseis, assentos ejetáveis, matrículas giratórias, entre muitos outros.

