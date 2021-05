Stellantis e Foxconn assinam parceria para criar habitáculos vanguardistas

Carlos Tavares, português CEO da PSA Peugeot/Citroen. © João Girão / Global Imagens

A Stellantis anunciou uma parceria com a Foxconn para o desenvolvimento e utilização de novas tecnologias embarcadas nos seus automóveis das suas diferentes marcas. A assinatura do memorando de entendimento entre as duas companhias deu origem à Mobile Drive, uma "joint-venture" detida a 50/50 em termos de direitos de voto, que irá acelerar assim a incoporação de experiências que a Stellantis apelida de "inovadoras para os utilizadores".

Em conferência de imprensa, na qual Carlos Tavares, CEO da Stellantis, também marcou presença, ficou determinado que "a Mobile Drive irá combinar a experiência global de conceção e engenharia de veículos da Stellantis com a capacidade de desenvolvimento global da Foxconn nos domínios de software e hardware, em permanente evolução, aplicados a smartphones e eletrónica de consumo".

Esta sinergia tem por objetivo posicionar a Mobile Drive na vanguarda no fornecimento de capacidades de informação e de entretenimento de nova era, integradas no habitáculo, garantindo também a conexão perfeita no interior e no exterior dos veículos nos quais irão estar instaladas.

Entre os campos de aplicação, a Mobile Drive irá concentrar-se no desenvolvimento de soluções de infoentretenimento, telemática, serviços conectados na "nuvem", comunicação 5G, atualizações "over-the-air", oportunidades de "e-commerce" e integrações inteligentes nos habitáculos.

"Há hoje algo que importa tanto como um design bem conseguido ou uma tecnologia inovadora: é a forma como as funcionalidades integradas nos nossos veículos melhoram a vida dos nossos clientes", afirmou o responsável português da Stellantis. "O software é um movimento estratégico para a nossa indústria e a Stellantis pretende liderar esse processo com a Mobile Drive, uma empresa que permitirá um rápido desenvolvimento de funcionalidades e de serviços de conectividade que marcam a próxima grande evolução da nossa indústria, à semelhança do que tem acontecido com a tecnologia de eletrificação", acrescentou.

A mesma expectativa é partilhada pela Foxconn, para quem "os veículos do futuro serão cada vez mais orientados para o software e definidos por esse mesmo software. Os clientes, atualmente e no futuro, esperam soluções cada vez mais impulsionadas por software e soluções criativas que permitam ligar condutores e passageiros ao veículo, dentro e fora dele", como explica Young Liu, Presidente da Foxconn.

Porém, esta conjunção de competências automóveis não ficará restrita às marcas do grupo Stellantis, uma vez que esta "joint-venture" funcionará como um fornecedor automóvel, propondo, competitivamente, soluções de software e de hardware relacionado para outros fabricantes de automóveis interessados. Todo o processo de desenvolvimento da Mobile Drive será copropriedade da Stellantis e da Foxconn.

"Com esta parceria, iremos ultrapassar os limites da tecnologia dos veículos conectados e criar experiências imersivas que ainda estão por imaginar", sublinhou Yves Bonnefont, Chief Software Officer da Stellantis. "A Mobile Drive acabará por dar-nos a agilidade de que precisamos para proporcionar a experiência digital do futuro, à velocidade que os nossos clientes a exigem."

A Foxconn e a Stellantis já se haviam associado anteriormente no desenvolvimento do concept de design Airflow Vision, exibido no CES, o evento tecnológico mais influente do mundo.

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt