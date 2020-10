Sujidade no carro vai valer chumbo na inspeção a partir de 1 de novembro

Motor 24 30 Outubro, 2020 • 17:20 Partilhar este artigo Facebook

r à inspeção periódica com o automóvel demasiado sujo vai passar a ser motivo para chumbo nos centros de inspeção, de acordo com as novas regras que o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) tem previsto para entrada em vigor a 1 de novembro. Mas há outras novidades de relevo, como o maior controlo da quilometragem para travar fraudes e especificidades para os híbridos.

A portaria foi anunciada no passado mês de julho pelo IMT, dando conta de uma série de novas regras para o procedimento dos centros de inspeção a partir de 1 de novembro de 2020, havendo alterações em diversos pontos. Um dos que mais celeuma levanta é o do chumbo por falta de limpeza do veículo, considerando como suficiente a falta de condições de limpeza que "prejudiquem as observações durante a inspeção", devendo o inspetor "descrever na ficha de inspeção a não-realização dos ensaios e verificações correspondentes à inspeção por não existirem condições de limpeza".

Outra das novidades será a alteração do quadro de classificação de deficiências das inspeções técnicas de veículos, para que seja mais fácil de ler por parte dos proprietários dos veículos, com um desdobramento por categoria e detalhe para efeitos de comparação entre inspeções realizadas por diferentes inspetores.

Há ainda a introdução de anexo específico para deficiências relacionadas com veículos Híbridos e Elétricos, introdução de deficiências específicas de veículos de transporte de crianças e de transporte de deficientes, introdução de deficiências relacionadas com sistemas EPS (Direção Assistida Eletrónica), EBS (Sistema de Travagem Eletrónico) e ESC (Controlo Eletrónico de Estabilidade) e definição de novos valores máximos de opacidade de acordo com a Diretiva europeia 2014/45/UE, o qual harmoniza para todos os Estados Membros, a definição e atribuição do grau às observações e verificações efetuadas nas inspeções, permitindo assim um reconhecimento mútuo das inspeções realizadas nos vários países.

