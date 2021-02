Tesla de 25 mil dólares vai vender-se em todo o mundo

Motor 24 11 Fevereiro, 2021 • 17:20 Partilhar este artigo Facebook

O Tesla acessível, prometido por Elon Musk com um preço a rondar os 25 mil dólares (pouco mais de 20 mil euros) vai vender-se em todo o mundo, de acordo com o presidente da marca na China, Tom Zhu.

Em setembro, a Tesla começou a recrutar na China profissionais para o arranque do desenvolvimento de um modelo compacto, a lançar na gama abaixo do Model 3, coincidindo com o arranque da construção de um novo centro de Pesquisa e Desenvolvimento na China, para ampliar os recursos de que já dispõe nas instalações de Shanghai. Elon Musk confirmou então o seu interesse em oferecer alternativa acessível que permitisse acelerar em definitivo a democratização da tecnologia de baterias no automóvel, um possível Model 2, para lançar no mesmo segmento do Volkswagen ID.2 e Renault 5.

Tom Zhu trouxe esta semana mais novidades, em declarações a Xinhua News, a agência de notícias estatal da China, para explicar que o referido centro estará operativo ainda este ano.

"No futuro queremos desenhar, desenvolver e produzir um modelo na China que se fabrique aqui e que se venda em todo o mundo. O centro de Investigação e Desenvolvimento é o ponto de partida para esse objetivo, afirmou o presidente da Tesla na China, que ainda acrescentou que a produção pode iniciar no final deste ano, significando que as primeiras imagens do Tesla acessível podem começar a circular brevemente.

