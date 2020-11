Trio de 'BATmobiles' da Alfa Romeo vendidos por 14 milhões

Motor 24 03 Novembro, 2020 • 17:32 Partilhar este artigo Facebook

BAT é acrónimo de Berlinetta Aerodinamica Tecnica e designa uma série de três estranhíssimos protótipos encomendados pela Alfa Romeo aos estúdios italianos da Bertone para promover o estudo da eficiência aerodinâmica em futuros modelos da marca de Arese. Da encomenda nasceram os BAT 5, BAT 7 e BAT 9, com o cunho do lendário designer Franco Scaglione, apresentados à vez no Salão de Turim em 1953, 1954 e 1955.

Os três foram vendidos num único lote indivisível, no evento Contemporary Art Evening Sale, levado a cabo pela RM Sotheby"s em Nova Iorque, por soma recorde de 14,8 milhões, mais de 12 milhões de euros, o valor mais alto já oferecido por um conjunto de três protótipos.

O primeiro destes estranhos veículos, o BAT 5, foi apresentado em 1953, sobre a base rolante do Alfa Romeo 1900 SS, modelo de que herdou também a mecânica de quatro cilindros com 100 cv. Descava-se pelo baixíssimo coeficiente aerodinâmico, de apenas 0,23, acelerando a 200 km/h.

