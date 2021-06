Trocar o carro por créditos para andar de TVDE, e-bike ou trotinete? Desafio é da Bolt

Motor 24 17 Junho, 2021 • 18:48 Partilhar este artigo Facebook

Depois de desafiar os portugueses a deixar o automóvel em casa, com a recente campanha "Ditch your car", a Bolt vai mais longe e anuncia que quer comprar a viatura dos utilizadores. Trata-se de uma iniciativa local que pretende promover um estilo de mobilidade mais sustentável no país.

Segundo a plataforma de mobilidade, há inúmeras vantagens em deixar de ter veículo pessoal, nomeadamente ao nível económico e de sustentabilidade: por exemplo, em média, um carro fica estacionado 96% do seu tempo e perde 40% do seu valor no primeiro ano; além disso, as estatísticas mostram que Portugal tem 628 veículos por 1000 habitantes - acima da média da UE - um dos maiores números da Europa, per capita.

"Além disso, em média, em Lisboa, gasta-se aproximadamente €360 em leasing mensalmente", aponta a Bolt.

O tempo que se perde, a procura de estacionamento...

"Sabemos que convencer os portugueses a deixar o seu carro pessoal vai ser uma luta a longo-prazo, mas por essa mesma razão fazemos desta a nossa missão. O tempo que se perde no trânsito, a procura de estacionamento, o investimento que significa ter um veículo e o impacto negativo ambiental são desvantagens muito óbvias e que, do ponto de vista racional, são fortes o suficiente para se deixar de ter carro próprio", refere o Diretor de Marketing da Bolt em Portugal.

