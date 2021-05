Uber acelera transição energética com reforço de investimento em Portugal

Motor24 20 Maio, 2021 • 17:42 Partilhar este artigo Facebook

A Uber deu mais um passo no seu programa de sustentabilidade, anunciando que irá permitir aos motoristas parceiros de todo o país a possibilidade de terem acesso a veículos elétricos a preços mais acessíveis através das soluções leasing da Nissan e de renting da LeasePlan. Além disso, noutro incentivo associado, aquela plataforma de mobilidade anunciou igualmente um novo pacote de incentivos até 850 euros para a substituição de veículos de combustão por veículos elétricos na aplicação.

Em parceria com a Nissan e a LeasePlan com o objetivo de acelerar a mobilidade sustentável em Portugal, a iniciativa irá permitir aos motoristas parceiros de todo o país a compra de a veículos elétricos mais acessíveis como o Nissan Leaf, através das soluções leasing da Nissan e de renting da LeasePlan, com todos os serviços incluídos e ainda a oferta de um pacote de 1700 minutos grátis nos postos de carregamento da startup portuguesa Power Dot.

A Uber tem o compromisso de, até 2025, ter 50% do total de quilómetros percorridos em sete capitais europeias (Lisboa, Amesterdão, Berlim, Bruxelas, Londres, Madrid e Paris) percorridos em Veículos Zero Emissões (VZE). Até 2040, irá tornar-se numa plataforma de mobilidade de zero emissões, em 10.000 cidades e seis continentes, com 100% das viagens a serem realizadas através de Veículos Zero Emissões (VZE).

Desde julho de 2020 que a Uber só aceita que novos veículos sejam elétricos nas maiores cidades do país, como é o caso das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e dos distritos de Braga e de Faro. Atualmente, o Uber Green está disponível nas cidades de Lisboa, Porto, Algarve, Coimbra, Braga e Aveiro. Esta opção oferece aos passageiros viagens 100% elétricas, serviço que apresenta o mesmo preço de um UberX.

De acordo com Manuel Pina, Diretor Geral da Uber em Portugal, este acordo da plataforma com a Nissan e com a LeasePlan é fundamental na medida em que "sabemos que o caminho para atingir o objetivo de uma mobilidade 100% sustentável é longo e que só é possível fazê-lo em conjunto através de parcerias como esta. Orgulhamo-nos de estar entre as marcas de referência no sector que mais tem feito para atingir esse objetivo, estabelecendo metas ambiciosas, mas necessárias".

