Um carro por subscrição? Opel cria pacote de 256 euros para particulares do Corsa-e

A Opel criou o programa Opel Drive para o novo modelo elétrico Corsa-e com o objetivo de dar renovado impulso à mobilidade elétrica.

O Opel Drive adota o formato de "renting", que é habitualmente exclusivo para empresas. A Opel coloca esta opção vantajosa ao alcance de clientes particulares com uma oferta especial de renda a partir de apenas 256 euros por mês.

Além da disponibilização em pleno de um Opel Corsa-e, o programa inclui serviços como manutenção, substituição de pneus sem limite e viatura de substituição. A duração do "renting" é de 48 meses (quatro anos) ou 40.000 quilómetros, prevendo uma participação inicial de 7933 euros e não envolve compromisso de pagamento ou compra do veículo no termo do contrato.

O novo Opel Corsa-e é um automóvel elétrico a bateria que garante autonomia até 337 quilómetros (WLTP). Destaca-se pelo equipamento completo, logo a partir da versão de entrada, com climatização automática com controlo remoto, travão de estacionamento elétrico, sistema de fechaduras sem chave, sistemas de informação e entretenimento Multimedia compatíveis com Apple CarPlay e Android Auto, com ecrã de sete polegadas, para citar apenas alguns.

