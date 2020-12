Viagens de Natal com toda a segurança em época de pandemia

Motor 24 22 Dezembro, 2020 • 19:29 Partilhar este artigo Facebook

Mesmo num ano em que nada será igual e em que a "ordem" é para ficar em casa, o Natal volta a ser de convite às viagens longas para muitos portugueses, que procuram ir ao encontro dos seus entes queridos noutros pontos do país. Se o vai fazer também, procure juntar a segurança da saúde à da segurança rodoviária.

Para que todas as viagens se cumpram com total segurança, devem ser tidas em conta algumas circunstâncias importantes em termos de acomodamento de compras e de prevenção mecânica que podem parecer insignificantes, mas que de acordo com Javier Delgado, engenheiro do departamento de Segurança Passiva da SEAT, têm muita importância para viagens sem riscos.

Comida, compras e visitas a familiares: por muitos motivos, o Natal é uma das épocas do ano em que mais se recorre ao automóvel, devendo olhar-se para ele como um ajudante (não do Pai Natal) dos nossos objetivos de viagens, pelo que deve-se por isso prestar atenção a uma série de pontos no automóvel.

Presentes volumosos: Todos sabemos que o que interessa é a intenção, mas se uma prenda for de grandes dimensões causa um impacto muito maior... mas isso não quer dizer que o deva transportar no interior do veículo prejudicando a sua segurança. Deve transportá-lo bem preso e de forma a que não prejudique a visibilidade de quem vai ao volante.

Como distribuir o peso? Os presentes devem ser colocados na mala e em caso algum na chapeleira ou nos bancos posteriores, sobretudo se forem muito pesados. Recorde-se que em caso de travagem brusca, circulando a 50 km/h, um objeto de 30 kg pode converter-se numa 'arma' com cerca de 750 kg, multiplicando o seu peso por 25, como adianta Javier Delgado. Um "bom conselho seria colocar os mais pesados no chão quanto mais atrás melhor e colocar os pacotes mais leves em cima".

Sem entraves ao volante: Ainda que as temperaturas sejam muito frias no exterior, devemos evitar conduzir com casacos, camisolas grossas ou luvas. "Dificultam a nossa liberdade de movimentos e podem comprometer a nossa segurança. É preferível que regulemos a climatização do veículo para uma temperatura média de 22º C", refere este perito em segurança passiva. Siga o conselho de Javier e deixe o casaco na bagageira...

