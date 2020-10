Volkswagen já comercializa novo Golf GTI em Portugal

Motor 24 14 Outubro, 2020 • 20:30 Partilhar este artigo Facebook

O Golf GTI destaca-se pela secção dianteira dominada por uma faixa vermelha iluminada tipo favo de mel e pelas entradas de ar em preto, pelos guarda-lamas alargados, pelo defletor montado no topo do portão traseiro, pelos guarda-lamas alargados ou pelas jantes em liga leve de desenho específico.

Quanto à mecânica, o novo Golf GTI conta com o motor turbocomprimido 2.0 TSI com injecção directa de gasolina e 245 cv, combinado com uma caixa de velocidades pilotada DSG de dupla embraiagem, capaz de lhe permitir cumprir os 0-100 km/h em 6,2 segundos, a atingir uma velocidade máxima electronicamente limitada a 250 km/h.

Para tornar mais divertida a experiência de condução, conta de série com o diferencial dianteiro com função autoblocante VAQ e bloqueio electrónico XDS+.

