Volvo Cars quer dar uma segunda vida às baterias elétricas

A Volvo Cars pretende ser uma empresa totalmente circular até 2040. Para alcançar esse objetivo, a empresa acredita que cada peça de um automóvel terá de ser desenhada, desenvolvida e produzida de modo a poder ser utilizada e posteriormente reutilizada, seja pela empresa ou pelos seus fornecedores, minimizando assim a necessidade de produzir novos materiais e de extrair recursos finitos com vista à eliminação do desperdício.

A potencial 2ª vida das baterias de automóveis elétricos insere-se neste contexto. Ao usar baterias em aplicações de armazenamento de energia fora dos automóveis, é possível obter novos fluxos de receita e economias de custos ao mesmo tempo que se estende o ciclo de vida das mesmas.

Para isso, a Volvo Cars está a investigar, em conjunto com os seus fornecedores e parceiros, o potencial para aplicações de 2ª vida para as suas baterias de alta voltagem.

Um destes exemplos é a colaboração com a BatteryLoop, uma empresa que pertence ao Swedish Stena Recycling Group que reutiliza baterias provenientes da indústria automóvel. BatteryLoop e Volvo Cars usam baterias de automóveis elétricos Volvo para um sistema de armazenamento de energia movido a energia solar. O sistema irá alimentar a partir deste mês estações de carregamento para automóveis e bicicletas elétricas no centro de negócios da Essity, uma empresa do ramo da higiene e saúde.

