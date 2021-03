Volvo só vai vender automóveis elétricos em 2030

Motor 24 02 Março, 2021 • 14:31 Partilhar este artigo Facebook

A Volvo anunciou que irá ser 100% elétrica a partir de 2030, acompanhando a tendência generalizada da indústria automóvel na área da transição energética. Além disso, todos os veículos elétricos serão vendidos exclusivamente online, naquela que será também uma mudança na estratégia de vendas.

A marca sueca, inserida no grupo Geely Auto, pretende vender apenas automóveis 100% elétricos em 2030, esforçando-se para eliminar o seu portefólio de modelos com motor de combustão em todos os mercados, incluindo os híbridos.

Este plano faz parte de um compromisso ambicioso da Volvo para com a sustentabilidade climática, procurando reduzir não só a sua pegada ecológica, mas também acentuar o esforço nos capítulos da reciclagem e da própria utilização do automóvel, focando-se cada vez mais no meio online - todos os modelos elétricos serão vendidos unicamente em moldes digitais.

A Volvo pretende incentivar a adoção dos veículos elétricos, trabalhando em conjunto com os legisladores no sentido da expansão da rede de carregamento, com a Volvo Cars apostada em acelerar a sua estratégia à luz da procura elevada dos modelos elétricos que tem registado nos últimos tempos.

"Para continuarmos bem-sucedidos, precisamos de crescimento rentável. Por isso, em vez de investirmos num negócio em encolhimento, escolhemos investir no futuro - elétrico e online. Estamos totalmente focados em tornarmo-nos líderes no segmento elétrico premium em rápido crescimento", referiu o CEO da marca, Hakan Samuelsson.

