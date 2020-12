Xpeng: Nova marca chinesa de elétricos chega à Europa para conquistar

Motor24 21 Dezembro, 2020 • 13:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há mais uma marca chinesa de automóveis elétricos na Europa. A Xpeng chegou aquele que é o maior mercado para automóveis elétricos na Europa, a Noruega, com os primeiros 100 exemplares do SUV Xpeng G3 a serem entregues aos seus respetivos clientes esta semana.

Se a Xpeng já beneficia de um crescimento exponencial na China, a marca está agora empenhada na sua expansão internacional, com o lançamento do G3 na Noruega, tendo ainda no plano de lançamento o seu segundo modelo de produção em série, o P7, uma berlina elétrica, que também deverá chegar ao Velho Continente nos próximos 12 meses.

Este SUV elétrico é apresentado pela marca como um veículo "inteligente" com uma autonomia certificada de 451 quilómetros no ciclo WLTP (520 quilómetros no anterior NEDC), dispondo de funcionalidades como o tejadilho panorâmico ou o sistema de condução semiautónoma Xpilot 2.5. O sistema de infoentretenimento do Xpeng G3 conta com reconhecimento de comandos por voz (em inglês), que reconhece a expressão "Hi Xpeng", além de navegação inteligente e aplicação de controlo remoto. Tanto o sistema de infoentretenimento, como o de condução semiautónoma foram desenvolvidos internamente pela Xpeng.

Em matéria de segurança, o G3 obteve pontuação máxima para um elétrico nos testes de colisão na C-NCAP (congénere da europeia Euro NCAP), realizados no ano passado, atestando a sua rigidez estrutural e validade dos assistentes de condução.

Com um preço base na Noruega equivalente a cerca de 33.700€, o CEO da Xpeng, He Xiaopeng, afirma que "este é um marco para as aspirações da Xpeng de se tornar uma marca de elétricos verdadeiramente internacional. O nosso lançamento na Europa decorre no momento que os consumidores viram-se cada vez mais para meios de transporte sustentáveis e num momento de viragem em que os consumidores em todo o mundo aceleram os seus esforços de emissões zero".

Para saber mais clique aqui: www.motor24.pt