O dia em que nevou chocolate numa aldeia suíça

Habitantes de Olten, uma aldeia que fica entre Zurique e Basileia, testemunhou na sexta-feira o que seria o sonho de muitas pessoas. Fragmentos de pó de chocolate encheram o ar depois de uma avaria no sistema de ventilação de uma fábrica da chocolateira Lindt ter gerado uma fuga de cacau que com a ajuda do vento forte foi transportado pelos ares.

O acontecimento foi noticiado pela agência noticiosa AP que refere que a fábrica se ofereceu para pagar todos os danos causados mas não teve até agora quaisquer queixas.

Fundada em 1845, no último ano a marca que emprega mais de 14 mil pessoas em 12 fábricas em todo o mundo teve vendas mundiais na ordem dos 4 509 milhões de francos suíços (cerca de 4,2 mil milhões de euros).